TikTok Amazon'a rakip oluyor! 17,5 milyar dolarlık büyük rekabet | Teknoloji Haberleri

Ülkemizde de epey sevilen video akış uygulaması TikTok'un online satış platformu TikTok Shop, giderek gelirlerini artırıyor. TikTok Shop, e-ticaret devi Amazon'un en büyük rakibi haline geldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Çinli ByteDance'a ait video paylaşım platformu TikTok, gözünü e-ticaret sektörüne dikti. TikTok, ABD pazarında bu yıl içinde büyüklüğünü 10 kat artırarak 17,5 milyar dolara çıkarma peşinde.

TikTok'un alışveriş platformu TikTok Shop, tüketicilerin uygulamadaki kısa videolar ve canlı yayın akışı içerisinde gezinerek ürün satın almasına olanak tanıyor. TikTok Shop'un e-ticaret devi Amazon'a rakip olacağına inanılıyor. Amazon da Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamaları ile ürün satışı konusunda iş birliği içerisinde.

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Amazon'un ABD'deki tek rakibi de TikTok değil. Çinli alışveriş siteleri Temu ve Shein de ABD'de yükselişte. Ancak TikTok, video akışı ile bu siteler karşısında ön plana çıkıyor.

200 MİLYAR DOLARI AŞAN BÜYÜKLÜK

ByteDance, on yıldan fazla bir süre önce Çinli Zhang Yiming ve Liang Rubo tarafından kuruldu. Şirket, kısa video platformları TikTok ve Douyin sayesinde 200 milyar doları aşan bir internet devi haline geldi. TikTok Shop, Pekin merkezli firma için en hızlı büyüyen departmanlardan biri. ByteDance'in geliri 2023'te kabaca yüzde 30 artarak 110 milyar doların üzerine çıktı ve sosyal medya sektöründeki rakipleri Meta ve Tencent'i geride bıraktı.

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