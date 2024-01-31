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H&M hisseleri sürpriz ayrılık kararı ardından düştü

31.01.2024 - 15:06 | Son Güncelleme :
H&M hisseleri sürpriz ayrılık kararı ardından düştü | Genel Haberler

İsveçli giyim markası H&M’in hisseleri, CEO'nun sürpriz ayrılık kararının düştü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İsveçli giyim markası H&M’in hisseleri, şirketin zayıf satışları ve genel müdürün sürpriz ayrılığının ardından yüzde 8 düştü. H&M satışlarının 2023 yılı dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 gerilediği açıklanmıştı. 

Şirket, son yıllarda hem Zara gibi rakipleriyle hem de online giyim mağazalaryka artan rekabet nedeniyle satış büyümesini sürdürmekte zorlandı.

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Şirketin faaliyet karının iki katından fazla artarak 14,5 milyar İsveç kronuna (1,4 milyar dolar) ulaştığı açıklanmıştı. Bu rakam, bir önceki yılki 7,17 milyar krona göre artış gösterdi. Ancak H&M’in dördüncü çeyrek faaliyet kar marjı düştü ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

CEO'DAN SÜRPRİZ AYRILIK KARARI 

H&M grubunda dört yıldır CEO görevini yürüten Helena Helmersson’un yerini Daniel Ervér alacak.

Helmersson yaptığı açıklamada karışık duygularla görevinden ayrıldığını ve firmanın salgın ve jeopolitik zorluklarla başa çıkma biçiminden gurur duyduğunu söyledi.


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