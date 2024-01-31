  • Bigpara
  • Haberler
  • Kobi Haberleri
  • 'Hedef Latin Amerika'ya 3 milyar dolar ihracat'
‹ Önceki Haber H&M hisseleri sürpriz ayrılık kararı ardından düştü H&M hisseleri sürpriz ayrılık kararı ardından düştü Sonraki Haber › Bakan Şimşek: KKM'den piyasaları bozmadan, zamanla çıkacağız Bakan Şimşek: KKM'den piyasaları bozmadan, zamanla çıkacağız

'Hedef Latin Amerika'ya 3 milyar dolar ihracat'

31.01.2024 - 15:31 | Son Güncelleme :
'Hedef Latin Amerika'ya 3 milyar dolar ihracat' | Kobi Haberleri

Bünyesinde 25 binden fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), 2024 yılında Latin Amerika ülkelerine ihracat hedefini 3 milyar dolar olarak belirledi.

Genel Merkezi Ankara’da olan ve Birleşmiş Milletler örgütüne üye 193 dünya devletinin başkentlerinde temsilcilikleri bulunan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Afrika kıtasında, Arap yarımadasında, Orta Asya Türk devletlerinde, Avrupa kıtasında, Asya kıtasında, Pasifik ve Karayip ülkelerinde faaliyet gösteren, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla düzenli olarak faaliyette bulunuyor. Türkiye ile dünya devletleri arasında fiziki ve online iş forumları, konferanslar ve toplantılar yaparak ekonomiye büyük katkılar sağlayan, yurt dışına Türk şirketlerini yollayan, aynı şekilde yurt dışından, Türkiye’ye yabancı şirketleri getiren, bünyesinde 25 binden fazla yurt içi ve yurt dışı üye şirketleriyle uluslararası ekonomik bir sivil toplum kuruluşu olan SANKON, 2024 yılında Latin Amerika ülkelerindeki ihracat hedefini açıkladı.

Haberin Devamı

18 Latin Amerika devletine 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini açıklayan SANKON Genel Başkan Yardımcısı iş adamı Uğur Çelebioğlu, “Latin Amerika bölgesi, 629 milyon nüfusu, yaklaşık 5 trilyon ABD Doları seviyesindeki gayri safi yurtiçi hasılası, Brezilya ve Meksika gibi yükselen önemli ekonomileri ile sahip olduğu zengin doğal kaynakları ve yeraltı kaynaklarıyla büyük fırsatlar sunan, önemli bir ticaret alanıdır. Latin Amerika ülkeleri ile uzun yıllar boyunca coğrafi uzaklık ve karşılıklı bilgi eksikliği gibi etkenlerle potansiyelin altında kalan ilişkiler son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Bu değişim, ticari ilişkilere de yansıdı. Birçok sektörde karşılıklı kazan-kazan politikası doğrultusunda taraflar arasında çeşitli anlaşmalar yapıldı. Sektör çeşitliliğine Türk dizilerini örnek verebiliriz. Bu da göstermektedir ki Latin Amerika devletleri ile birçok sektörde iş birliği potansiyeli bulunmaktadır. Türk dizileri de bu bölgede son zamanlarda çok izlenmeye başlandı ve ülkemizin tanıtımında etkin rol oynayarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimize olumlu katkı sağladı. Gelinen bu noktada Türkiye'nin, bölgede Şili ve Venezuela ile serbest ticaret anlaşması (STA) bulunuyor. Bölge ülkelerinin yanı sıra Karayip Topluluğu (CARICOM), Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik İttifakı gibi ekonomik bütünleşmeyi ve ortak pazar kurmayı hedefleyen bölgesel örgütlerle ilişkilere de önem veriyoruz. Bu küresel aktörlerle yapmış olduğumuz iş birliğini bundan sonraki süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

HEDEF 3 MİLYAR DOLAR 

Çelebioğlu, “SANKON üyesi şirketlerimiz, her sektörde Latin Amerika ülkelerine 2024 yılında 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflemektedir. Kuruluş olarak, Türkiye ile Latin Amerika devletleri arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, SANKON ve Latin Amerika devletleri Ankara Büyükelçilikleri işbirliği ile fiziki ve online iş forumu konferansları yapmayı planlıyoruz. Türk şirketleri olarak, Latin Amerika devletleri ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi SANKON kuruluşu ile Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri arasındaki işbirliği ile kuruyoruz ve yürütüyoruz. Genel Başkanımız Ferudun Cevahiroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Latin Amerika devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de destek ve katkılarıyla, Latin Amerika Devletleri Ankara Büyükelçilikleri organizasyonu ile Latin Amerika kıtasında bulunan devletlere her alanda faaliyet gösteren çok sayıda şirketlerimizle önümüzdeki günlerde ziyaret gerçekleştirecektir. SANKON kuruluşu, Latin Amerika kıtasında bulunan 18 adet devletin tamamında temsilcilikleri vasıtasıyla faaliyette bulunmaktadır. Latin Amerika kıtasında faaliyette bulunduğumuz 18 adet Latin Amerika devleti Arjantin, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Kolombiya, Küba, Meksika, Nikaragua, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay ve Venezuela devletleridir” diye konuştu.


Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.497 Değişim: 0,26% Hacim : 99.240 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 8.439 31.01.2024 Yüksek 8.577
Açılış: 8.480
30,3638 Değişim: 0,07%
Düşük 30,2613 01.02.2024 Yüksek 30,3761
Açılış: 30,3437
32,9088 Değişim: 0,26%
Düşük 32,7942 01.02.2024 Yüksek 32,9495
Açılış: 32,8235
1.992,36 Değişim: 0,42%
Düşük 1.983,32 01.02.2024 Yüksek 1.994,48
Açılış: 1.984,07
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.