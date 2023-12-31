Hazine ve Maliye Bakanlığı 440 personel alacak | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla 400 defterdarlık uzman yardımcısı, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı alacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı sınavla 400 defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Ayrıca Bakanlık, 40 hazine ve maliye uzman yardımcısı da alacağını açıkladı.

Defterdarlık uzman yardımcılığı sınavı için başvurular 4-15 Mart tarihleri arasında yapacak. Hazine uzman yardımcılığı sınavı için başvuru tarihleri ise 15 - 26 Ocak arası. Sınavlara 1 Ocak 1989 ve sonrası doğan adaylar başvurabilecek. Adayların 2022 ve 2023 KPSS sınavlarında ilgili puan türlerinden taban puan almış olması da gerekiyor.

Etiketler