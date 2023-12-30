Elektrikli otomobil alacaklar dikkat | Genel Haberler

Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayan (Çin, ABD, Japonya, Meksika gibi ülkeler) elektrikli araçların satışına ilişkin tebliğ dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yetkili servis, çağrı merkezi, yerleşik temsilci, servis personelinde yeterlilik belgesi gibi şartlar sağlamayan markalar bugünden itibaren satış yapamayacak.

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin düzenlemeyi 29 Kasım 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlamıştı. Son dönemde özellikle Çin üzerinden farklı markalar Türkiye'ye gelip satışlarını gerçekleştiriyordu. Bazı markalar bakım-onarım için özel servislerle anlaşıyor ve satış sonrası destek hizmeti alınamazsa vatandaşlar mağdur olabiliyordu.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı yaptığı düzenleme ile birlikte, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler menşeli olmayanlarının (Çin, ABD, Japonya, Meksika gibi ülkeler) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça düzenlenen “İzin Belgesi” aranmaya başladı.

İzin belgesi muafiyeti sağlanabilmesi için eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi veya ilgili Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında menşe ispat belgesi ile gelmesi gerekiyor.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için birçok şart için süre doldu.

TÜKETİCİYİ KORUMAYA YÖNELİK

Türkiye'ye getirilip satılan ve sonrasında destek verilmeyen araçlar herhangi bir kaza ya da arıza durumunda yurt dışından uzun süre parça tedariğini bekliyordu. Bunun yanında aracın tamir ve bakımını yapacak yetkili veya işten anlayan kişi olmayınca milyonlarca liralık otomobiller hurda gibi tamirhanelerin önünde yatıyordu. Yeni şartlarla birlikte hem tüketiciler korunurken hem de milli servet olan araçlar arıza, kaza anlarında daha hızlı onarılıp yeniden ekonomiye kazandırılmış oldu.

İşte aranan o şartlar

7 BÖLGEDE, 20 YETKİLİ SERVİS İSTASYONU KURULACAK, TSE BELGELENDİRİLECEK

İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekiyor.

Haberin Devamı

BAKIMI YAPACAK KİŞİLERDE YETERLİLİK BELGESİ ARANACAK

Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması şartı aranacak.

ÇAĞRI MERKEZİ ZORUNLULUĞU

İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi gerekiyor.

TEMSİLCİLİK AÇILACAK

İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması gerekiyor.

BATARYA SİSTEMİ DETAYI

Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi koşullarının bir arada sağlanması gerekiyor.

Etiketler