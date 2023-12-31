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TOGG 81 ilin tamamına teslim edildi

31.12.2023 - 10:39 | Son Güncelleme :
TOGG 81 ilin tamamına teslim edildi | Genel Haberler

Aralık ayında da 6 bin 8 kişiye akıllı cihazlarının teslim edilmesiyle TOGG'un T10X modeli 81 ilin tamamına dağıtılmış oldu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un dağıtımı hız kesmiyor. TOGG'un piyasadaki modeli T10X, aralık ayında 6 bin 8 kişiye daha teslim edildi. Böylece 81 ilin tamamına da TOGG teslim edilmiş oldu.

Son teslimatlar ile toplam 19 bin 583 kullanıcı araçlarına kavuştu. Yerli ve milli otomobil TOGG'un dağıtımı hız kesmiyor. TOGG'un piyasadaki modeli T10X, aralık ayında 6 bin 8 kişiye daha teslim edildi. Böylece 81 ilin tamamına da TOGG teslim edilmiş oldu. Son teslimatlar ile toplam 19 bin 583 kullanıcı araçlarına kavuşmuş oldu. 

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TOGG'un X.com hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. 
Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz.


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