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Hazine desteğiyle taksitler ne kadara düşecek? Ev sahibi olmak için tarihi fırsat

05.01.2023 - 09:12 | Son Güncelleme :
Hazine desteğiyle taksitler ne kadara düşecek? Ev sahibi olmak için tarihi fırsat | Genel Haberler

Yeni Evim Kampanyası büyük ses getirdi. Çok düşük faiz oranı, uzun vade ve Hazine desteğiyle birlikte konut almak kolaylaştı. 5 milyon liraya kadar kredi verilecek ve 3 bölgeye özel kredi tutarları belirlendi. 1 milyon lira kredi kullanan birisi ilk yıl 4410 lira, ikinci yıl 5400 lira, üçüncü yıl ise 6481 lira aylık ödeme yapacak. Hazine vereceği destekle kredi taksitleri üzerindeki yükü azaltacak. Tüm kredi tutarları için avantajlı taksitleri sizler için hesapladık...

Türkiye’nin beklediği konut kredisi kampanyası duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı toplantıyla duyurulan Yeni Evim Kampanyası büyük ilgi topladı.

15 yıl vade, 5 milyon liraya kadar kredi, yüzde 0,69 oranında faiz ve Hazine desteği krediyi makul kılan şartlardan oluşuyor.

Türkiye; İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla 2. bölge ve diğer tüm iller 3. bölge olmak üzere ayrıldı. 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon lira, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon lira kredi kullanılacak. Kampanyadan İstanbul’da aylık geliri 80 bin TL’yi, ikinci bölgede 65 bin TL’yi, üçüncü bölgede 45 bin TL’yi geçmeyen haneler yararlanabilecek.

2 milyon liraya kadar yüzde 0,69 faiz, 2-4 milyon lira arası krediye yüzde 0,79 faiz, 4-5 milyon arası krediye yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak.

5 YIL SATIŞ YOK, YÜZDE 10 PEŞİNAT

Alınan konutlara 5 yıl boyunca satılmama şartı konuyor. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.

KREDİ ÖDEMESİNE HAZİNE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Kredi ödemesinde Hazine desteği ön plana çıkıyor ve aylık taksit ödemeleri ilk 3 yıl büyük oranda düşüyor.

1 milyon lira kredi çeken birisi ilk yıl taksit olarak 4410 lira, ikinci yıl 5400 lira, üçüncü yıl da 6481 lira ödeme yapacak. Başka bir deyişle 1 milyon lira krediye aylık sabit 9718 lira ödemesi gerekirken Hazine desteğiyle ilk yıl yüzde 54,62, ikinci yıl yüzde 44,43, üçüncü yıl da yüzde 33,31 oranında avantajı yakalamış olacak.

FAİZ ORANI ÇOK UYGUN

Yeni Evim Kampanyası dışında konut kredisi faizleri oldukça yüksek. Yüzde 1,36’dan başlayıp yüzde 2,5’e varana kadar konut kredisi faizi sunan bankalar bulunuyor. En düşük konut kredi faizinden de neredeyse yüzde 50 daha uyguna verilen ve Hazine desteğiyle sunulan Yeni Evim Kampanyası farkını burada da ortaya koyuyor.

1 MİLYON LİRADA 934 BİN LİRA KÂR ETTİRİYOR

Normal şartlarda kampanya olmadan bankadan konut kredisi çekmek isteyenler 120 ay vadeye kadar yaklaşık yüzde 1,36 oranında faiz ödüyordu. Bu oranı 180 aya uyarladığımızda Yeni Evim Konut Finansman Programı kampanyasının avantajı daha da net ortaya çıkıyor.

250 bin lirayı Yeni Evim Konut Finansman Programı kampanyası kapsamında kullanan birisi 180 ay sonunda toplamda 437 bin 220 lira geri ödeme yapmış olacak. Ancak bankadan konut kredisi kullansaydı 671 bin lira geri ödemesi olacaktı. Böylece yeni kampanyanın avantajı 250 bin liralık kredide 233 bin 780 lira olacak öne çıktı.

500 bin lira kredide 467 bin 380 lira, 1 milyon lira kredide 934 bin 690 lira, 1,5 milyon kredide 1 milyon 400 bin 960 lira, 2 milyon lira kredide 1 milyon 869 bin 200 lira avantaj oluşuyor.

Burak Taşçı - Hurriyet.com.tr


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