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Asgari ücrette ikinci mutabakat

05.01.2023 - 07:52 | Son Güncelleme :
Asgari ücrette ikinci mutabakat | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla asgari ücret desteği uygulamaya girmeden 250 TL’den 400 TL’ye çıkarıldı.

Açıklamadan bir gün önce ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un bir araya geldiği ve bu konuda adım atılmasına dönük uzlaşma sağlandığı belirtiliyor. Akkol, yapılan desteğin beklentileri karşılandığını belirterek, “Atılan bu adım, başta küçük-orta ölçekli işletmelerin korunmasına sağlayacağı katkı ile ülkemiz çalışma hayatı için son derece kıymetli” dedi. Konuyla ilgili yasal düzenlemenin bu ay içinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

BİR ARAYA GELDİLER

Asgari ücret görüşmeleri bu yıl TİSK ve Çalışma Bakanlığı’nın uzlaşmasıyla sağlanmış, Türk-İş ise karara muhalefet şerhi koyacağını açıklamıştı. Açıklanan mutabakatta asgari ücretin 8 bin 500 TL olacağı belirtilmiş, bunun için işverenlere 6 ay süreyle çalışan başına aylık 250 TL asgari ücret desteği verileceği belirtilmişti. Böylece destek 100 TL’den 250 TL’ye çıkarılmıştı. Asgari ücret imzalarının atılmasının ardından görüşmeler sürdü. Önceki gün de TİSK ve Çalışma Bakanı Bilgin arasında yeni bir toplantı daha oldu. TİSK’ten konuyla ilgili sabah saatlerinde yapılan açıklamada şöyle denildi:

DESTEK ARTSIN TALEBİ

“Görüşmede, asgari ücret işveren desteği gibi konular ele alınmış, küçük-orta işletmeleri korumak maksadı ile tüm işletmelere verilecek destek ve teşviklerin artırılarak devam etmesi yönündeki işveren talepleri de iletilmiştir.” TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol adına yapılan açıklamada ise “TİSK olarak ülkemize, işletmelerimize ve çalışanlarımıza katkı sunacak her adım için elimizi taşın altına koyacağımızı ifade etmiştik ve tüm çalışmalara da bu ilke üzerinden yaklaşıyoruz” denildi.


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