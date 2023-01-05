Amazon 18 bin kişiyi işten çıkaracak | Genel Haberler

İnsan kaynakları kısmında da işten çıkarmalar olacağı belirtilirken Amazon'un dünya genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanı olduğu biliniyor.

Amazon CEO'su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarmalarda Amazon Fresh ve Amazon Go markaları ile hizmet veren fiziki mağazaların etkileneceğini duyuruldu.

Amazon büyük işten çıkarma yağacak. Şirket 18 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret sitesi Amazon tarihinin en büyük işten çıkarmasını planlıyor.

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