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Amazon 18 bin kişiyi işten çıkaracak

05.01.2023 - 07:02 | Son Güncelleme :
Amazon 18 bin kişiyi işten çıkaracak | Genel Haberler

Dünyanın önde gelen e-ticaret sitesi Amazon tarihinin en büyük işten çıkarmasını planlıyor.

Amazon büyük işten çıkarma yağacak. Şirket 18 bin çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı. 

Amazon CEO'su Andy Jassy, çalışanlara gönderdiği notta, işten çıkarmalarda Amazon Fresh ve Amazon Go markaları ile hizmet veren fiziki mağazaların etkileneceğini duyuruldu.

İnsan kaynakları kısmında da işten çıkarmalar olacağı belirtilirken Amazon'un dünya genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanı olduğu biliniyor.


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