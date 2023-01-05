Borsa İstanbul'da sert satış | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle 5555 puandan başladı. Kapanışa yakın satışlar derinleşti ve yüzde 'i aşınca devre kesici çalıştı. BİST'te satışlar devam ediyor.

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle 5555 puandan başladı. Dünkü satışın ardından BİST güne kayıplarını bir miktar telafi ederek başladı. BİST açılışın ardından sert satışlarla karşılaştı ve saat 16:31 itibarıyla yüzde 5'in üzerinde değer kaybıyla devre kesiciye girdi. 17:01 itibarıyla devre kesicinden çıkan BİST'te kayıplar daha da derinleşti ve yüzde 6'yı aştı.

Satışların yüzde 7'ye ulaşmasıyla birlikte BİST yeniden devre kesiciye girdi.

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