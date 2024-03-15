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Hamburger devi McDonald's'ta sistem arızası! Bazı ülkelerde sipariş verilemiyor

15.03.2024 - 16:45 | Son Güncelleme :
Hamburger devi McDonald's'ta sistem arızası! Bazı ülkelerde sipariş verilemiyor | Genel Haberler

McDonald's'da yaşanan küresel bir sistem sorunu yüzünden Avustralya, Japonya ve İngiltere gibi ülkelerdeki restoranlarında servis durdu.

McDonald’s Cuma günü dünyanın bazı bölgelerindeki restoranlarında müşterilerin yemek sipariş edememesine neden olan bir sistem arızası yaşadı. CNBC'deki habere göre, McDonald's sözcüsünün yaptığı açıklamada "Restoranlarımızı etkileyen bir teknoloji kesintisinin farkındayız; Sorun şu anda çözülüyor. Müşterilerimize sabırları için teşekkür ediyoruz ve bunun neden olabileceği rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." diye açıklama yaptı. Sözcü, olayın arkasında siber saldırı olmadığınu belirtti.

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AVUSTRALYA'DA SİSTEM ÇÖKTÜ 

Kesinti ilk olarak ABD merkezli fast food zincirinin Avustralya restoranlarına ortaya çıktı. Uygulamaların ve web sitelerinin ne zaman teknik sorunlar yaşadığını takip eden bir web sitesi olan Downdetector’da, Avustralya’daki McDonald’s uygulamasıyla ilgili sorun raporlarında Cuma günü sabah saat 2 civarında ani bir artış yaşandığı gözlendi. McDonald’s Avustralya, X hesabında sabah 6.45 civarında restoranlarının çoğunun yeniden açıldığını söyledi.

JAPONYA VE İNGİLTERE'DE DE SORUNLAR VAR 

McDonald’s Japonya ise sosyal medyada ülke çapındaki mağazalarının operasyonlarının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bunun yanında Downdetector sitesi, İngiltere’deki McDonald’s uygulamasıyla ilgili sorunların arttığını rapor etti. İtalya, Tayland ve Danimarka'daki şubelerde de sipariş alımında aksamalar yaşandı. Şirketin Türkiye'deki restoranlarda ise herhangi bir sorun rapor edilmedi

McDonald’s’ın dünya çapında yaklaşık 40 bin restoranı bulunuyor. Sorunun yaşandığı Avustralya'da 1000, İngiltere'de 1500, Japonya'da ise 3000 restoran yer almakta.


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