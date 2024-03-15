Bitcoin'de sert düşüş | Genel Haberler

73 bin dolar seviyesini aşarak rekor kıran Bitcoin, sert düşerek 67 bin dolara kadar geriledi.

Perşembe gecesi geç saatlerde 72.000 doların üzerinde işlem gören dijital para birimi Bitcoin, Cuma günü kabaca yüzde 7′lik bir düşüşle yaklaşık 67.000 dolara düştü. Düşüşe karşın Bitcoin, 2024 yılında hâlâ yaklaşık yüzde 57 oranında yükselişte. Kripto para birimi, ABD'nin Ocak ayında onay verdiği yeni Bitcoin ETF’lerinden gelen beklenti ve ardından gelen talep nedeniyle son birkaç ayda hızlı yükseldi. Geçtiğimiz günlerde 73 bin dolar seviyesini aşan dijital para birimi tarihi zirvesini gördü.

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Düşüş hakkında Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, CNBC'ye yaptığı açıklamada satış baskısının muhtemel opsiyon piyasasından geldiğini belirterek "Bunun sağlıklı bir hareket olduğunu düşünüyorum" dedi.

Hızlı yükselişler ve dik düşüşler Bitcoin tarihinin yinelenen bir özelliği oldu. Bitcoin, Kasım 2021′de 68.000 doların üzerine çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra 20 bin doların altına gerilemişti.

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