  • Bigpara
  • Haberler
  • Kredi Haberleri
  • Kredi kartı nakit avans faizi arttı
‹ Önceki Haber Hamburger devi McDonald's'ta sistem arızası! Bazı ülkelerde sipariş verilemiyor Hamburger devi McDonald's'ta sistem arızası! Bazı ülkelerde sipariş verilemiyor

Kredi kartı nakit avans faizi arttı

16.03.2024 - 09:28 | Son Güncelleme :
Kredi kartı nakit avans faizi arttı | Kredi Haberleri

Merkez Bankası’nın (MB) Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranı yükseldi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğe göre kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4,42'den yüzde 5'e yükseldi.

MB’DEN BANKALARA TÜZEL KİŞİ TL PAYI İÇİN AYLIK ARTIŞ HEDEFİ TALİMATI

Merkez Bankası, bankalara tüzel ve gerçek kişi TL payı için aylık artış hedefi getirdi. MB daha önceden bankalara gerçek ve tüzel kişi TL payı için bir önceki aya göre artış hedefi belirlemezken 18 Ağustos 2023'teki seviyesinin korunması şart tutuluyordu. Amaçların sağlanamaması halinde uygulanacak komisyon oranı da artırıldı. Uygulama, bugünden itibaren geçerli olacak.

 

Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.829 Değişim: -0,62% Hacim : 76.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.796 15.03.2024 Yüksek 8.908
Açılış: 8.902
32,1271 Değişim: -0,01%
Düşük 32,0319 15.03.2024 Yüksek 32,7824
Açılış: 32,1296
35,1180 Değişim: 0,02%
Düşük 34,8755 15.03.2024 Yüksek 35,6701
Açılış: 35,1106
2.224,01 Değişim: -0,49%
Düşük 2.222,08 15.03.2024 Yüksek 2.279,61
Açılış: 2.234,87
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.