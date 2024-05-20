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Fed yöneticisinden faiz indirimi açıklaması

20.05.2024 - 17:17 | Son Güncelleme :
Fed yöneticisinden faiz indirimi açıklaması | Genel Haberler

Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, 2024 yılının ilk aylarına ilişkin ABD enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını, Fed'in faiz indirmeye başlaması için ellerinde yeterli kanıt bulunmadığını da söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Merkez Bankası Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr açıklamalarda bulundu. Barr, "Bu yılın ilk çeyreğindeki enflasyon hayal kırıklığı yarattı. Bu sonuçlar, para politikasının gevşetilmesini desteklemek için bulmayı umduğum artan güveni bana sağlamadı" dedi.

Barr, ABD banka düzenleyicilerinin 2023 yılında bir dizi ani banka iflasının ardından bankaların ellerinde ne kadar likidite bulundurmaları gerektiğini yeniden gözden geçirdiklerini de söyledi.


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