Ryanair'den kâr açıklaması | Genel Haberler

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair yolcu sayısını arttırdığını ve 1,92 milyar euro kâr elde ettiğini açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İrlandalı havayolu şirketi Ryanair, yüksek talebin ve ücretlerin artan yakıt maliyetlerini dengelemesi nedeniyle grubun net kârının mali yılda üçte bir oranında artarak 1,92 milyar euroya yükseldiğini söyledi.

Dublin merkezli havayolu şirketi, uçuşlara olan talebin yüzde dokuz artarak neredeyse 184 milyon yolcuya ulaştıklarını da sözlerine ekledi. Gelir çeyreklik artışla 13,4 milyar euroya yükseldi.

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Bu dönemde şirketin yakıt faturasının üçte bir oranında artarak 5,1 milyar euroya çıktı.

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