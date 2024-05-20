İngiliz ilaç devinden kanser araştırmaları için 1,5 milyar dolarlık yatırım | Ekonomi Haberleri

AstraZeneca, kemoterapinin yerini alacak bir kanser tedavisi üzerinde çalışmak için Singapur'a 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiliz ilaç devi AstraZeneca, kanseri tedavi etmek için yeni nesil ilaçlar üretmek üzere Singapur'da 1,5 milyar dolarlık bir tesis kurmayı planladığını açıkladı. Şirket, 2029 yılına kadar hazır olacak tesisin, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanser hücrelerini hedef alan ve ADC adı verilen bir tedavi üzerinde çalışacağını bildirdi.

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Açıklamada, yatırımın Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu'nun (EDB) desteğine sahip olduğu belirtildi. EDB başkanı Png Cheong Boon "AstraZeneca'nın Singapur'da ilk kez bir üretim varlığı kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda kanser için hassas tedaviyi mümkün kılan yeni antikor ilaç konjugatları için uçtan uca bir üretim tesisi olan AstraZeneca için de bir ilk olacak." dedi.

AstraZeneca CEO'su Pascal Soriot, ADC ilaçlarının birçok ortamda hastalar için geleneksel kemoterapinin yerini alma konusunda muazzam bir potansiyel gösterdiğini söyledi.

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