Euro bölgesinde büyüme yön değiştirdi | Genel Haberler

Euro bölgesi ekonomisi büyümeye geri döndü.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını tekrar yükseltmesi yönündeki erken argümanları destekleyen enflasyon baskıları devam ederken Euro bölgesi ekonomisi büyümeye geri döndü.

Eurostat verilerine göre, ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla önceki iki dönemdeki daralma ve durgunluğun ardından önceki üç aya göre yüzde 0,3 arttı.Bloomberg anketi, yüzde 0,2'lik bir artış ortaya koydu.

Ayrı bir yayın, tüketici fiyatlarının beklendiği gibi Temmuz ayında bir yıl öncesine göre yüzde 5,3 arttığını gösterdi. Ancak, devam eden tehlikelerin bir işareti olarak, yakından izlenen ve gıda ve enerji gibi değişken maliyetleri hariç tutan altta yatan enflasyon ölçütü, tahminleri biraz aşarak yüzde 5,5'te kalarak 2021'den bu yana ilk kez manşet göstergesini aştı.

Alman tahvilleri verilerin ardından düşüşünü sürdürdü ve para politikasındaki değişikliklere en duyarlı olan iki yıllık borç getirisini iki baz puan yüksekte yüzde 3,07 ile bıraktı. Para piyasaları, yıl sonuna kadar çeyrek puanlık bir faiz artırımı için yaklaşık yüzde 70'lik ihtimallerini korudu.

Euro bölgesinin GSYİH rakamı cesaret verici görünse de, yüzde 3,3 oranında genişleyen İrlanda'dan üç ay sonra bir tampon tarafından desteklendi. Ülke, geçen yıl bloğun genel üretiminin %4'ünden azını oluşturdu ve ikinci çeyrek büyümesine yaklaşık yüzde 0,1 puan katkıda bulundu.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana dokuzuncu kez faiz oranlarını yükselttikten sonra geçen hafta bölgenin görünümünün çok daha kasvetli olduğu konusunda uyardı. AXA analisti Gilles Moec'in sert bir iniş uyarısı yapmasıyla güven göstergeleri kırmızı renkte yanıp sönüyor.

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