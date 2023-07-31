  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti
‹ Önceki Haber Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı Walmart 1,4 milyar dolarlık Tiger Global hissesi aldı Sonraki Haber › Euro bölgesinde büyüme yön değiştirdi Euro bölgesinde büyüme yön değiştirdi

Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti

31.07.2023 - 11:02 | Son Güncelleme :
Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti | Genel Haberler

Bakır, Ocak ayından bu yana en büyük aylık artışına yöneldi.

 Bakır, Ocak ayından bu yana en büyük aylık artışına yöneldi. Demir cevheri ise, bir dizi teşvik taahhüdü ve beklenenden daha iyi gelen imalat verilerinin ardından Çin talebine ilişkin taze iyimserlikle toparlandı.

 Pekin, gayrimenkul sektörüne daha fazla destek ve yerel yönetim borç yükünün azaltılması sözü verdi ve bunların en büyük metal tüketicilerinin emtia ihtiyacını artırması bekleniyor. Yetkililer herhangi bir büyük patlama teşviği konusunda yetersiz kalırken, tüketimi artırmak için daha fazla önlemin ana hatlarını çizmek üzere bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.