Bakır, uzun sürenin ardından yükselişe geçti | Genel Haberler

Bakır, Ocak ayından bu yana en büyük aylık artışına yöneldi.

Bakır, Ocak ayından bu yana en büyük aylık artışına yöneldi. Demir cevheri ise, bir dizi teşvik taahhüdü ve beklenenden daha iyi gelen imalat verilerinin ardından Çin talebine ilişkin taze iyimserlikle toparlandı.

Pekin, gayrimenkul sektörüne daha fazla destek ve yerel yönetim borç yükünün azaltılması sözü verdi ve bunların en büyük metal tüketicilerinin emtia ihtiyacını artırması bekleniyor. Yetkililer herhangi bir büyük patlama teşviği konusunda yetersiz kalırken, tüketimi artırmak için daha fazla önlemin ana hatlarını çizmek üzere bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

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