Ortadoğu'da halka arzlar artıyor. Hangi sektörler ön planda? | Genel Haberler

Orta Doğu'daki halka arzlar bu yıl şimdiye kadar 5,1 milyar dolar alarak son 10 yılın dokuzunda aynı dönemde görülen hacimleri aştı.

Citigroup Inc.'e göre, Orta Doğu'daki bankacılar, dördüncü çeyrek için planlanan bir dizi ilk halka arz ve 2024 için halihazırda planlanan güçlü halka arzlar nedeniyle bu yıl yaz tatiline girmiyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika özsermaye piyasaları başkanı Rudy Saadi, Wall Street şirketinin, bölge hisse satışları için sıcak nokta olmaya devam ederken, bir dizi teklif teklifi talebi aldığını bildirdi.

Saadi, detay vermeden, "Yazdan sonra Dubai ve Suudi Arabistan'da bir dizi halka arz başlatmayı umuyoruz. Bu sağlam, yaz sonrası ve 2024 için umut verici." dedi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Orta Doğu'daki halka arzlar bu yıl şimdiye kadar 5,1 milyar dolar alarak son 10 yılın dokuzunda aynı dönemde görülen hacimleri aştı. Verilere göre, geçen yıl bu zamanlar toplanan 14,7 milyar dolar ile yalnızca 2022 daha yoğundu.

Dubai Roads & Transport Authority'nin taksi ve otopark işletmeleri, halka açılmaya hazırlanan kuruluşlar arasında yer alıyor. Şirket kısa süre önce bankaları roller için teklif vermeye davet etti ve taksi işinin bir listesi bu yıl içinde gerçekleşebilir, bu da Dubai'nin yaklaşık 12 aydaki ilk özelleştirmesini işaret edecek.

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