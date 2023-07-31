  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ortadoğu'da halka arzlar artıyor. Hangi sektörler ön planda?
‹ Önceki Haber Euro bölgesinde büyüme yön değiştirdi Euro bölgesinde büyüme yön değiştirdi Sonraki Haber › Ultra düşük faiz politikası uygunsuz. Peki ne yapmalı? Stratejist açıkladı Ultra düşük faiz politikası uygunsuz. Peki ne yapmalı? Stratejist açıkladı

Ortadoğu'da halka arzlar artıyor. Hangi sektörler ön planda?

31.07.2023 - 13:33 | Son Güncelleme :
Ortadoğu'da halka arzlar artıyor. Hangi sektörler ön planda? | Genel Haberler

Orta Doğu'daki halka arzlar bu yıl şimdiye kadar 5,1 milyar dolar alarak son 10 yılın dokuzunda aynı dönemde görülen hacimleri aştı.

 Citigroup Inc.'e göre, Orta Doğu'daki bankacılar, dördüncü çeyrek için planlanan bir dizi ilk halka arz ve 2024 için halihazırda planlanan güçlü halka arzlar nedeniyle bu yıl yaz tatiline girmiyor.

 Ortadoğu ve Kuzey Afrika özsermaye piyasaları başkanı Rudy Saadi, Wall Street şirketinin, bölge hisse satışları için sıcak nokta olmaya devam ederken, bir dizi teklif teklifi talebi aldığını bildirdi.

 Saadi, detay vermeden, "Yazdan sonra Dubai ve Suudi Arabistan'da bir dizi halka arz başlatmayı umuyoruz. Bu sağlam, yaz sonrası ve 2024 için umut verici." dedi.

 Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Orta Doğu'daki halka arzlar bu yıl şimdiye kadar 5,1 milyar dolar alarak son 10 yılın dokuzunda aynı dönemde görülen hacimleri aştı. Verilere göre, geçen yıl bu zamanlar toplanan 14,7 milyar dolar ile yalnızca 2022 daha yoğundu.

 Dubai Roads & Transport Authority'nin taksi ve otopark işletmeleri, halka açılmaya hazırlanan kuruluşlar arasında yer alıyor. Şirket kısa süre önce bankaları roller için teklif vermeye davet etti ve taksi işinin bir listesi bu yıl içinde gerçekleşebilir, bu da Dubai'nin yaklaşık 12 aydaki ilk özelleştirmesini işaret edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
997 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.