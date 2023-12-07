En çok kazananlar bu ilde oturuyor | Genel Haberler

Kocaeli kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) 2022 yılında 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. 2022 yılı GSYH'dan ise en yüksek payı ise yüzde 30,4 ile İstanbul aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verisini açıkladı. İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH hesaplamalarına göre; 2022 yılında İstanbul 4 trilyon 564 milyar 280 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 30,4 pay aldı. İstanbul'u, 1 trilyon 329 milyar 810 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon TL ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 11 milyar 288 milyon TL ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon TL ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon TL ile Bayburt yer aldı. GSYH'den en yüksek payı alan ilk beş il, 2022 yılında toplam GSYH'nin yüzde 53,9'unu oluşturdu.

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KOCAELİ İLK SIRADA

Kişi başına GSYH'de 2022 yılında, Kocaeli 302 bin 772 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 287 bin 524 TL ile İstanbul ve 253 bin 501 TL ile Tekirdağ izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 64 bin 416 TL ile Şanlıurfa, 55 bin 296 TL ile Ağrı ve 54 bin 272 TL ile Van son üç sırada yer aldı. Kişi başına GSYH, 2022 yılında on dört ilde Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

EN BÜYÜK PAYI İSTANBUL ALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılında cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı. Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,4, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 59,0, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 46,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,5, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,6 olarak gerçekleşti. Konya yüzde 6,2 pay ile tarım, ormancılık, balıkçılık sektöründe 81 il içinde ilk sırada yer alırken, Ankara yüzde 43,4 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

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İstanbul, 2022 yılında hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,5 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 36,5 olarak gerçekleşti. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 19,3 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,0 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE ORTALAMASI ÜZERİNDE ARTIŞ

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artarken, 26 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2022 yılında en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 21,8 değişim oranı ile Antalya, yüzde 21,4 ile Kırşehir ve yüzde 17,0 ile Kilis oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 9,4 ile Artvin, yüzde 9,5 ile Erzincan ve yüzde 11,0 değişim oranı ile Karabük oldu.

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