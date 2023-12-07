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Erkan imzalı 200 TL banknotlar tedavüle verildi

07.12.2023 - 10:13 | Son Güncelleme :
Erkan imzalı 200 TL banknotlar tedavüle verildi | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Başkan Hafize Gaye Erkan imzalı 200 TL banknotların tedavüle verildiğini duyurdu.

TCMB'nin yayınladığı duyuruya göre E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar 7 Aralık 2023 tarihinden itibaren tedavüle verildiği açıklandı. Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

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Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir"


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