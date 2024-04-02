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Emekli ikramiyeleri ödenmeye başladı

02.04.2024 - 08:29 | Son Güncelleme :
Emekli ikramiyeleri ödenmeye başladı | Genel Haberler

Emeklilerin 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesinin ödemeleri bugün başlıyor. Ödemeler 5 Nisan'a kadar yapılacak. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri, aylıklarını aldıkları hesaplara yatırılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Ödemeler maaş alma takvimine göre belirlendi.

Maaşını ayın 17’si ve 18’inde alan SSK'lılar 2 Nisan'da, maaşını 19, 20, 21, 22'sinde alanlar ise 3 Nisan'da, maaşlarını 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da alan SSK'lılar 4 Nisan günü itibarıyla ikramiyelerini alacaklar.

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Bağ-Kur kapsamında aylık alanların tümüne ikramiye ödemeleri 5 Nisan'da yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında ayın 1'i ve 2'sinde aylık alanların hesabına bayram ikramiyeleri 2 Nisan'da yatacak. Ayın 3, 4 ve 5'inde aylık alanların ikramiyeleri 3 ve 5 Nisan'da hesaplarda olacak.


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