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Yurt dışından gelen telefonlar 180 gün kullanılacak

02.04.2024 - 07:50 | Son Güncelleme :
Yurt dışından gelen telefonlar 180 gün kullanılacak | Genel Haberler

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi uzatılabilecek.

Yurt dışında ikamet edenlerin getirdikleri cep telefonlarının kayıtsız kullanım süresi, e-Devlet üzerinden 180 güne kadar çıkarılabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşların, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecekleri ifade edildi.


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