Otomomobil satışları artıyor | Ekonomi Haberleri

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Mart ayında yüzde 5,7 artarak 109 bin 828 adet oldu.

Otomotiv Dirstribütörleri ve Mobilite Derneği Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları verilerini paylaştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,2 oranında artarak 295.519 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %33,05 oranında artarak 233.389 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 2,6 artarak 62.130 adet oldu.

Haberin Devamı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mart ayında yüzde 5,7 otomobil pazarı yüzde 9,9 artarken, hafif ticari araç pazarı ise %7,9 oranında azaldı.

2024 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 5,7 artarak 109.828 adet oldu.

2024 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 87.071 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 7,9 azalarak 22.757 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 54,6 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 38,2 arttı."

Etiketler