Altında yeni rekor... Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Altının ons fiyatı 2274 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Ons/altın hareketi ile gram altın ise 2347 TL seviyesine çıktı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Cuma günü ABD'de enflasyon verilerine yön veren çekirdek PCE rakamları açıklandı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, verilerin bekledikleri doğrultuda geldiğini ve faiz indirmek için acelelerinin olmadığını söyledi. Altın yatırımcıları hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nin faiz indirimine odaklanmış durumda. Zira kesintiler ile yatırımcıların altına yönelmesi bekleniyor.

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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Fed'in bu yıl 3 kez faiz indirmesini ve Avrupa Merkez Bankası'nın parasal gevşeme politikasına yakında bekleyen yatırımcıların hareketleri doğrultusunda ons altın Pazartesi 2265 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Ons altın bugün de değer kazanarak 2274 dolar seviyesi ile rekorunu tazeledi. Gram altın ise bugün 2347 TL seviyesini gördü.

Ons altın saat 17:08 itibarıyla 2270 dolara gerilerken gram altın ise 2341 TL'ye çekildi.

Serbest piyasada ise gram altının fiyatı 2421 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının satış fiyatı 4192 TL'den, tam altın ise 16363 TL'den satılıyor.

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