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Merkez Bankası duyurdu... Fast para transferi limiti 100 bin liraya yükseltildi

02.04.2024 - 10:09 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası duyurdu... Fast para transferi limiti 100 bin liraya yükseltildi | Ekonomi Haberleri

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecek.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), Türkiye’de ödemeler alanında yarattığı yenilikçi yaklaşım ve katman servisleri ile günün her saati güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde ödeme yapılmasına olanak sağlamakta olup alışveriş işlemlerinde nakit ve kartlı ödeme yöntemlerine alternatif bir yöntem olarak hızla yaygınlaşmaktadır.

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2023 yılı aralık ayında planlanıp FAST katılımcılarına duyurulduğu üzere; kullanıcıların FAST sistemine gösterdikleri ilgi ve ödemeler ekosisteminin dinamik gereksinimleri göz önünde bulundurularak, 4 Nisan 2024 tarihi itibarıyla FAST işlem tutar limitleri para transferlerinde 50.000 TL’den 100.000 TL’ye, FAST-TR karekod kullanılarak gerçekleştirilecek dinamik doğrulamalı işyeri ödemelerinde ise 100.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilecektir."


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