Borsa İstanbul düşüşte | Borsa İstanbul Haberleri

Borsa İstanbul 100 endeksi saat 17:50 itibarıyla yüzde 1,6 düşüşle 9004 puan seviyesinde. Dolar 32,149 TL, euro 34,609 TL seviyesinde. Gram altın ise 2333 TL'den alıcı buluyor.

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