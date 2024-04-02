Japonya'dan çip üretimi için 3,9 milyar dolar | Teknoloji Haberleri

Japonya, yeni kurulan yarı iletken üreticisi Rapidus için 3,9 milyar dolar daha ayırdığını duyurdu.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya, çip sektöründe yeniden büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan yeni nesil yarı iletken girişimi Rapidus'a Salı günü 3,9 milyar dolara kadar yeni sübvansiyon vereceğini duyurdu. Çip üretiminde lider ülke olan Tayvan'ı çevreleyen jeopolitik kaygılardan motive olan Japonya, büyük sübvansiyonlarla çip üreticilerini kendine çekmek için ABD ve Avrupa ile rekabet ediyor.

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Rapidus, aralarında Sony ve Toyota'nın da bulunduğu bir dizi Japon firması tarafından kuruldu. Şirket, 2027'den itibaren Japonya'da iki nanometrelik mantık çiplerinin seri üretimi amacıyla ABD devi IBM ile işbirliği yapacak. Japon ekonomi bakanlığı yetkilisi Hidemichi Shimizu, "Rapidus projesi, bir bütün olarak Japonya endüstrisinin rekabet gücünü etkileyebilecek son teknoloji ürünü yarı iletkenler açısından son derece önemlidir." dedi.

Tokyo, yurt içinde üretilen çiplerin satışını 2030 yılına kadar üç katına çıkarmak için dört trilyon yen (26,4 milyar dolar) kadar devlet yardımının hazır bulundurduğunu zaten açıkladı. Eylül ayında Hokkaido bölgesindeki tesisini inşa etmeye başlayan Rapidus, Salı günü açıklanan 590 milyar yene ek olarak halihazırda 330 milyar yen kamu parası temin etmişti.

TSMC JAPONYA'YA FABRİKA AÇTI

Tokyo, Toshiba ve NEC gibi Japon firmalarının mikroçip pazarına hakim olduğu 1980'lerdeki parlak günlerini geri getirmeyi umuyor. Güney Kore ve Tayvan'dan gelen rekabet ile, Japonya'nın küresel pazar payı yüzde 50'den yüzde 10'a düştü. Şubat ayında tayvanlı çip devi TSMC, Japonya'nın güneyindeki Kyushu adasında 8,6 milyar dolarlık yeni bir fabrika açtı.

Japon hükümeti tesisin maliyetinin yüzde 40'ından fazlasını ödeme sözü verdi. TSMC, daha gelişmiş çipler üretecek ikinci bir tesisin duyurusunu da yaptı. TSMC'nin yeni tesisi aynı zamanda firmanın üretimi Çin tehlikesi yüzünden Tayvan'dan uzaklaştırma çabasının bir parçası. Çin, kendi kendini yöneten adanın kendi toprakları olduğunu iddia ediyor ve onu güç kullanarak ele geçirmeyi de göz ardı etmiyor.

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TSMC, ABD'nin Arizona eyaletinde ikinci bir fabrika inşa ediyor ve Avrupa'da ilki olan Almanya'da bir fabrika daha planlıyor. Devlet fonu alan diğer şirketler arasında Japonya'nın Kioxia ve ABD'nin Micron'u yer alıyor.

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