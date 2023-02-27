Dış ticaret istatistikleri açıklandı | Genel Haberler

Dış ticaret istatistikleri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin ithalat ve ihracat verilerini duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalat %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %8,4, İTHALAT %8,1 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında %8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.
Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK AYINDA %38,4 ARTTI
Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında %63,0 iken, 2023 Ocak ayında %57,6'ya geriledi.
OCAK AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %93,6 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu.
OCAK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %80,3 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ocak ayında ara mallarının payı %80,3, sermaye mallarının payı %11,0 ve tüketim mallarının payı %8,7 oldu.
OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,6'sını oluşturdu.
İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI
İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %47,4'ünü oluşturdu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %4,2 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2023 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat %4,2 azalırken, ithalat %10,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %7,3 ithalat %18,1 arttı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,1 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir.
Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %73,6'dır. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %10,0'dır.
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2023 YILI OCAK AYINDA 17 MİLYAR 540 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre, 2023 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %5,3 artarak 17 milyar 540 milyon dolar, ithalat %18,7 artarak 31 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak ayında dış ticaret açığı %40,6 artarak 10 milyar 170 milyon dolardan, 14 milyar 302 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında %62,1 iken, 2023 Ocak ayında %55,1'e geriledi.