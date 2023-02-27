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DASK ödenen tazminatı açıkladı

27.02.2023 - 11:48 | Son Güncelleme :
DASK ödenen tazminatı açıkladı | Genel Haberler

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında DASK'a yapılan hasarlı ya da yıkılmış konutlar için başvuru sayısı 290 bin 558 kişi oldu. Toplamda 1.1 milyar liralık tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

DASK, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında hasarlı konutlar için yapılan başvuru sayısının 290 bin 558, ödenen tazminat tutarının 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL olduğunu açıkladı.

DASK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün itibarıyla tarafımıza ulaşan hasar ihbar sayıları ve işlemi tamamlanarak ödemesi yapılan toplam tutar ekte bilgilerinize sunulmuş olup, bahse konu bilgiler haftalık olarak siz değerli basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

DASK olarak öncelikli ve tek amacımız, çok hızlı şekilde sigortalılarımızın tazminatlarını ödemektir. Bu doğrultuda konutlarında hasar bulunan vatandaşlarımızın ihbar kanallarımızdan herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın bize ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz."


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