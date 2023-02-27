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Ekonomik güven endeksi açıklandı

27.02.2023 - 10:15 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.


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