Ekonomik güven endeksi açıklandı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,3 iken, Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 99,1 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Şubat ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında azalarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 115,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,4 oranında azalarak 123,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 89,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %4,3 oranında artarak 82,5 değerini aldı.
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