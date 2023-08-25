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Deutsche Bank, finansman işini güçlendiriyor. İşte yeni pozisyonlar

25.08.2023 - 11:51 | Son Güncelleme :
Deutsche Bank, finansman işini güçlendiriyor. İşte yeni pozisyonlar | Genel Haberler

Deutsche Bank AG, Asya'daki finansman işini güçlendirmeyi amaçlıyor

 Deutsche Bank AG, Asya'daki finansman işini güçlendirmeyi amaçlıyor ve bölgedeki geliri artırma çabalarında yeni  pozisyonlar yaratıyor.

 Bankanın sözcüsü, Bloomberg News'den gelen sorulara yanıt olarak, Hindistan'daki yatırım bankacılığı kapsamının eş başkanı olan Rahul Chawla'nın, bankada yeni oluşturulan Asya Mali Sponsor Finansmanı Başkanı rolünü üstleneceğini söyledi. Kaynaklara göre Deutsche Bank, bölgedeki finansman rolleri için daha fazla kişiyi işe almak üzere bir araştırma şirketiyle de çalışıyor.

 Bu hamle, özel sermaye şirketlerinin anlaşmalarının bankalar için önemli bir iş kaynağı haline gelmesiyle birlikte geldi; bankaların birçoğu kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ayrı birimler kurmuştu. Kaynaklar, genel müdür Chawla'nın bu yılın sonlarında Mumbai'den Singapur'a taşınacağını bildirdi.

 Sözcüye göre, Mart ayında küresel finansman ve kredi ticaretinden sorumlu genel müdür olarak terfi ettirilen Apoorv Madhup, Hindistan Finansmanı Başkanı rolünü üstlenecek.

 Deutsche Bank'ın ayrıca Mumbai merkezli Sameer Gupta'yı borç sermayesi yönetimi alanında Güneydoğu Asya'nın başına getirdiğini belirten sözcü, finansman rollerinde daha fazla bankacı işe alma çabaları hakkında yorum yapmadı. 


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