Cartier rakiplerini solladı | Genel Haberler

Rolex ve Patek Philippe'in en popüler üst sınıf saatlerinin fiyatları geçtiğimiz ay boyunca düşmeye devam etti.

Cartier gibi markaların orta sınıf saatleri daha iyi performans gösterse de, Rolex ve Patek Philippe'in en popüler üst sınıf saatlerinin fiyatları geçtiğimiz ay boyunca düşmeye devam etti.

İkincil piyasada en çok işlem gören 50 saatin fiyatlarını değere göre takip eden Bloomberg Alt Kadran İzleme Endeksi bir ayda yüzde 1,1 düştü.

Pandemi sırasında benzeri görülmemiş bir artışın ardından Rolex, Patek ve Audemars Piguet'nin en abartılı ikinci el modellerinin fiyatları, yüksek faiz oranları, yavaşlayan ekonomiler ve kripto para birimi değerlerindeki çöküş nedeniyle Mart 2022'de keskin bir şekilde düşmeye başladı.

En popüler lüks ikinci el saatlere olan talebe ilişkin fikir veren endeks, bir yılda yaklaşık yüzde 14 düştü.

Çelik takimetre çerçeveli Rolex Daytona 16520, 30 gün boyunca en iyi performansı gösteren model oldu ve ortalama 30.976 dolar fiyatla yüzde 0,5 kazanç elde etti. Ancak bir başka Daytona, sarı altın rengindeki 116528, ayda yüzde 7 düşüşle ortalama 41.841 dolar değerine düşerek en kötü performansı gösteren oldu.

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