İşçiler greve gidecek mi? Eylem planı netleşiyor | Genel Haberler

Hyundai Motor Co.'nun sendika işçileri, enflasyonun Güney Kore ekonomisini vurması nedeniyle ücretleri artırma ve zorunlu emeklilik yaşını yükseltme çabalarının bir parçası olarak beş yıl içinde ilk kez greve gitme yönünde oy kullandı.

Hyundai Motor Co.'nun sendika işçileri, enflasyonun Güney Kore ekonomisini vurması nedeniyle ücretleri artırma ve zorunlu emeklilik yaşını yükseltme çabalarının bir parçası olarak beş yıl içinde ilk kez greve gitme yönünde oy kullandı.

Yetkililer, Hyundai'deki yaklaşık 45.000 sendikalı işçinin çoğunluğunun grev yönünde oy kullandığını açıkladı. Kore Metal İşçileri Sendikası'nın bir kolu olan grup, grevin ne zaman başlayacağını ve 30 Ağustos'ta ne kadar süreceğini tartışacak. Toplamda Hyundai sendikalı işçilerinin yüzde 97'si oy kullandı ve bunların yüzde 92'si grevi destekledi.

Sendikanın 2018'den bu yana ilk kez kendi grevini başlatma kararı, ülkenin en büyük otomobil üreticisinin, elektrikli araçlarının popülerliği sayesinde 2022'deki rekor kazancının ardından tarihteki en yüksek üç aylık karını açıklamasının ardından geldi. Bir şirket dosyasına göre Hyundai'nin Güney Kore tesislerinde üretilen üretim, 2022 gelirinin yüzde 46'sını oluşturdu.

İşçi ücretleri, enflasyon ve artan faiz oranlarının yol açtığı artan yaşam maliyetine ayak uyduramadığından, grevler dünya genelinde artıyor. Geçen ay, Güney Kore'nin 180.000 metal işçisinin en büyük şemsiye sendikası, Hyundai'nin sendikasının da katıldığı bir günlük grev düzenledi.

Etiketler