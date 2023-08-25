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Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi

25.08.2023 - 11:43 | Son Güncelleme :
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı deniz kazası geçirdi | Genel Haberler

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Kaza sonucu iki isim de ağır yaralandı.

Yunanistan'da tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Yaralanan çift ilk müdahalenin ardından Bodrum'a getirildi. Burada yapılan müdahalenin ardından ağır yaralı olduğu öğrenilen Ali Sabancı İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Vuslat Doğan Sabancı'nın aynı özel hastaneye getirileceği öğrenildi.

ESAS HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Esas Holding deniz kazasına ilişkin olarak "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" açıklaması yapıldı.


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