Goldman'dan kritik uyarı, hedef vermeyi kesti | Genel Haberler

Goldman Sachs stratejistleri, Çin emlak piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgenin kazançlarını ve getirilerini yavaşlatacağını ve MSCI Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi için fiyat hedeflerini düşürdüğünü yazdı.

Goldman Sachs stratejistleri, Çin emlak piyasasındaki stresin Asya'nın geri kalanına yayılmasının bölgenin kazançlarını ve getirilerini yavaşlatacağını ve MSCI Japonya hariç Asya Pasifik Endeksi için fiyat hedeflerini düşürdüğünü yazdı.

Timothy Moe'nun da aralarında bulunduğu stratejistler, mülkiyet riskleri ve ülkenin Asya ile bağlantıları nedeniyle revize edilen Çin tahminlerini dikkate alarak "2023 bölgesel kazanç büyüme tahminimizi" yüzde 0'dan -2'ye düşürdük. Buna Avustralya, Hong Kong ve Malezya'da kazançların azaltılması da dahildir." yorumu yaptı.

Moe ve ekip, MSCI'nın Japonya hariç Asya Pasifik hisse senetleri için 12 aylık hedefini 580'den 555'e düşürdü. Bloomberg'in derlediği verilere göre, bu, konsensüs hisse senedi hedefi tahminlerine göre yüzde 23'lük bir ilerlemeye kıyasla göstergenin dünkü kapanıştan itibaren yüzde 10'luk bir getirisi anlamına geliyor.

Çin emlak hisseleri, geçen yılki devasa yeniden açılma rallisi sırasında elde ettiği tüm kazanımları kaybetmeye yakın; bu da Pekin'in piyasayı desteklemek için aldığı çeşitli önlemlere rağmen yatırımcıların sektöre ilişkin kötümserliğini gösteriyor.

Küresel yatırımcılar, tarihteki en uzun çıkış dönemi sırasında ülkenin birinci sınıf hisse senetlerini kaybediyor. Aktif EM fonları, ikinci çeyrek itibarıyla Çin'in ortalama 100 baz puana yakın ağırlığı altındaydı ve Mart ayı sonundaki 24 baz puanlık farktan daha da düşüş eğilimine girdi.

Goldman'ın Japonya hariç Asya Pasifik'e yönelik görünümünü düşürme hamlesi, emlak sektöründe derinleşen stresi ve hükümetin güçlü teşvik eksikliğini gerekçe göstererek Çin hisse senetlerine ilişkin görüşünü üç ay içinde ikinci kez düşürmesinden birkaç gün sonra geldi.

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