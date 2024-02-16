Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıkladı.

AK Parti'nin Ordu mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli ikramiyesinin 3 bin lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ordu'ya getirdiğimiz yatırımlar özetin özeti olarak bile saymakla bitmiyor. Önümüzdeki dönemde büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri bakanlıklar ile Ordu'muzu büyütmeye, güzelleştirmeye gayret edeceğiz. Milletimiz her türlü sorunu bizim sorunudur. Kalkınma programlarımızı, insanımızın ve şehirlerimizin meselelerini yakından takip ediyoruz. Küresel gelişmelerin etkisi ile ülke olarak içinden geçtiğimiz meşakkatli sürecin insanımızı nasıl yorduğunu biliyoruz. Bir de 6 şubat depremlerinin 104 milyar dolarlık maliyeti eklememiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın çalışacak iş bulabilmesine, evine ekmek götürecek rızık kapısına imkan sağladık. Acı reçeteler yerine dengeleri politikaları yeğledik. Bu mücadelenin bedelini beraberce ödüyoruz. Bütçeyi hazırlarken tüm kesimlerin satın alma gücünü gözettik. Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak. Emeklilerimizin bayram ikramiyesinde artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye geliri yoktu. 2018'de biz getirdik. Önümüzdeki bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Bunu alacak olan 16 milyon kişi var. Hayat pahalılığı sorununu çözünce diğer alanlarda daha rahat yol alacağız.

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