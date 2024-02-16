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Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte zamlı rakamlar...

16.02.2024 - 15:12 | Son Güncelleme :
Emekliler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? İşte zamlı rakamlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zamlı bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. 2 bin lira olan emekli ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltildi.

EMEKLİ HİSSE ORANI 1/1 OLANLARA TAM ÖDEME YAPILACAK

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

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DUL VE YETİMLERE FARKLI ÖDENECEK

Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

EMEKLİLERİN ZAMLARI DA YÜKSELTİLMİŞTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için hak ettiği yüzde 37.57'lik zammın üstüne 11.68 puan daha artış yapılarak maaşlarına yüzde 49.25 oranında zam yapılmıştı. Bu zamma ilişkin farklar bugün de ödendi ve emekliler zamlı maaşlarını almış oldu.

2023 YILINDA 5 BİN LİRA DAHA İKRAMİYE ÖDENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2023 yılında 5 bin lira ekstradan ikramiye ödenmişti.

ZAMLARDA EYT'Lİ, ESKİ-YENİ EMEKLİ GİBİ AYRIM OLMAYACAK

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.


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