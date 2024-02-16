Hamburgercide veya otobüste karşınıza çıkabilirler... İşte halk arasına karışmayı seven milyarderler | Genel Haberler

Sanılanın aksine dünyanın en zengin milyarderleri halktan çok da kopuk yaşamıyor. Kimi zaman dolaşmaya çıkıyorlar, kimi zaman sevdikleri hamburgercide sıra bekliyorlar, kimi zaman da toplu taşıma kullanıyorlar. İşte sık sık halk arasına karışan dünyanın en zengin milyarderleri...

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Perakende devi Amazonun kurucusu Jeff Bezos, 194 milyar dolarlık serveti ile her ne kadar dünyanın en zengin ikinci kişisi konumunda olsa da, kimi zaman halk arasına karışmayı seviyor. ABD'nin Miami kentine taşınan Bezos nişanlısı Lauren Sanchez ile sık sık halk arasında görüntüleniyor. Bezos ve Sanchez çifti geçtiğimiz günlerde kentin en işlek bölgesinde bir restorana girdi. Restoranın en ortasındaki masayı seçen çift, diğer müşterilerin ilgi odağı oldu.

Haberin Devamı

Bezos ve nişanlısı Sanchez, Miami'de sık sık kalabalık yerlerde görüntüleniyor. Daha önce de bir ızgara et lokantasında ortaya çıkan çift, birkaç gün öncesinde de halka açık bir sergide boy göstermişti. Bezos'un Miami'de birçok mülkü olduğu biliniyor. Çift son olarak 147 milyon dolara bir malikane almıştı.

Bezos ve kız arkadaşı Sanchez, sık sık spor karşılaşmalarına gidiyorlar.

Halk arasına karışmayı seven bir başka milyarder ise ismini Meta olarak değiştiren sosyal medya platformu Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. 118 milyar dolar serveti olan Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, sık sık kalabalık yerlerde yürüyüş yapmayı seviyorlar. Örneğin çift, geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Rhode Island eyaletindeki sahil kenti Newport'da kalabalık bir bölgede yürüyüş yaparken görüntülendi. Çift ABD'nin her eyaletine ziyaret gerçekleştirip burada halktan insanlarla bir araya gelmeleri ile biliniyor.

HAMBURGERCİDE SIRA BEKLEYEN BİLL GATES

Microsoft'un kurucusu Bill Gates de sık sık dışarıda görüntülenen milyarderlerden. Bunlardan en ilginci de kuşkusuz birkaç yıl önce ABD'nin Seattle kentinde verdiği poz. Ünlü milyarderin çizburger sevdası basında defalarca dile getirilmişti. Gates, yaşadığı Seattle kentinde bir sokak hamburgercisinde çizburger sipariş etmek için sırada beklerken görüntülenmişti. Bu markayı çok sevdiğini daha önce söyleyen Gates'in birçok defa aynı hamburgerci önünde sıra beklediği ortaya çıktı. 147 milyar dolar serveti olan Gates daha önce toplu taşıma kullandığını ve sokaklarda yürüyüşler yaptığını söylemişti.

Haberin Devamı

Mark Zuckerberg ve Eşi Priscilla Chan

Hamburger sevdası ile bilinen bir diğer milyarder ise yatırım şirketi Berkshire Hathaway'in sahibi Warren Buffett. Buffett, her sabah işe giderken McDonald's restoranına uğruyor. Burada hamburger, patates ve kola sipariş eden 93 yaşındaki milyarder kahvaltısını kimi zaman halk arasında yapıyor. Ayrıca Buffet'ın sık sık New York'ta ve doğduğu şehir olan Omaha'da metro ve tren kullandığı da biliniyor.

Etiketler