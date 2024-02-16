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Bakan Şimşek'ten tek haneli enflasyon mesajı

16.02.2024 - 13:31 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten tek haneli enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "2028 itibariyle fiyat istikrarı sağlamış olacağız. Depremden kaynaklanan hasarı onarıyoruz ve eksikleri azaltıyoruz. Yapısal reformlar yapacağız. Konvansiyonel para politikaları uygulanacak, yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. 2026 da tek haneli enflasyon hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ve Suudi Arabistan doğal bir ortak. Suudi Arabistan sürdürülebilir yüksek büyüme için yola çıktı. 2030'a kadar 3 trilyon dolar yatırımdan bahsediyoruz. Serbest ticaret anlaşması ticaret ve yatırımı hızlandıracaktır. Bu bağlarımızı genişletmek için önemli olacaktır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Türkiye Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu’nda konuştu.

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“Serbest ticaret anlaşmaları ise daha yararlı fırsatlar sunuyor” diyen Mehmet Şimşek, ''Eğer serbest ticaret anlaşması olursa ticaret ve yatırım da artacaktır. Türkiye ekonomisi sofistike bir ekonomide değil henüz. Serbest ticaret anlaşmaları ise daha yararlı fırsatlar sunuyor. Petrol dışı gayrisafi milli hasılanızı artırmak istiyorsunuz. Bunun içinde çeşitlendirme yapmanız gerekiyor. Çeşitlendirme her iki ülkenin de yapması gereken bir eylem çünkü sınırlı bir doğal kaynağımız var’’ ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin turizmde bir başarı hikayesi elde ettiğini belirten Şimşek, “Turizminin çok büyük bir başarı hikayesi. Türkiye’de turizm verileri 54 milyar doların biraz üzerine çıktı. Önümüzdeki hedefte 100 milyar dolara ulaşmak. Çok büyük kaynaklarımız var, Suudi Arabistan’a yardımcı olabiliriz. Çünkü bizim ortak yanlarımız var ve mevsimlerimiz çakışmıyor” dedi.

"TÜRKİYE ŞİRKETLERİ SUUDİ ARABİSTAN’DA YARIM MİLYAR DOLARDAN DAHA FAZLA DEĞERDE PROJE GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Türkiye’nin inşaat alanında küresel oyunculardan birisi olarak görüldüğünü belirten Şimşek, ”Suudi Arabistan’da inşaat alanında lider şirketler var. Türkiye büyük küresel oyunculardan birisi olarak görülüyor. Türkiye şirketleri Suudi Arabistan’da yarım milyar dolardan daha fazla değerde proje gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan’ın hedefleri ile bizim müteahhitlik deneyimlerini bir araya getirdiğimizde büyük bir katkıda bulunabileceğimiz açıkçası yüksek ölçüde faydalı olacaktır. Suudi Arabistan’da büyük projelerden bazıları var ve bizler de bunun bir parçası olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Savunma ve havacılıkta Türkiye’nin dev ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Bakan Şimşek, “Suudi Arabistan ile birlikte tasarlamak, üretmek ve ihracat yapma projelerine açığız. Bölgemizde Birlikte barış ve güvenliği tesis edebiliriz. Birlikte Afrika’da, Orta Asya’da iş yapabiliriz” şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek, Türkiye ekonomisindeki son durumu ve gelecek hedefleriyle ilgili bilgi verdi. Şimşek, Türkiye’de uygulanan ekonomi programıyla fiyat istikrarının sağlanacağına dikkat çekerek, “2028 itibariyle fiyat istikrarı sağlamış olacağız. Depremden kaynaklanan hasarı onarıyoruz ve eksikleri azaltıyoruz. Yapısal reformlar yapacağız. Konvansiyonel para politikaları uygulanacak, yılın ikinci yarısında enflasyon kayda değer oranda düşmüş olacak. 2026 da tek haneli enflasyon hedefliyoruz” diye konuştu.

"NET PORTFÖY GİRİŞLERİ SEÇİMLERDEN SONRA İVME KAZANACAK"

Öte yandan Şimşek, rezerv yeterliliğinde iyileşme kaydedildiğini söyleyerek, “Türkiye büyüme bağlamında dünyanın önde gelen pazarlarından biri. Piyasanın enflasyon beklentileri bizim hedeflerimize yaklaşıyor. Net portföy girişleri seçimlerden sonra ivme kazanacak. Türkiye'nin risk primi geriledi, kur oynaklığı azaldı. Enflasyonu indirmek için sıra dışı bir şey yapmayacağız, geleneksel yöntemlerle enflasyon düşürülecek'' dedi.

"TÜRKİYE'NİN KREDİ PUANLARI ARTIYOR"

Türkiye’nin risk priminin 300 baz puanın altına düştüğünü hatırlatan Şimşek, “Türkiye yükselmekte olan pazarların ortalamasından daha iyi performans gösteriyor. Piyasa hedeflediğimiz rakamlara çok yakın ve bu bize cesaret veriyor. Bütün bu başarılar bu ilerleme, kredi derecelendirme kurumları Türkiye notlarını artırdılar, mevcut puanları önümüzdeki dönemde artıracaklar gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

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"12 YILDA 100 MİLYAR DOLAR YENİLEBİLİR ENERJİ YATIRIMI YAPACAĞIZ"

Türkiye’nin son 20 yıldaki altyapı yatırımlarına dikkat çeken Şimşek, “Türkiye’de iş yaparsanız bundan fayda görürsünüz. Altyapıya çok ciddi yatırım yaptık, gelecek 20 yılda 200 milyar dolar daha yatırım yapacağız. Önceliğimiz yüksek hızlı demir yolları. Türkiye’nin şu anda yüksek hızlı demir yolu ağı olan ülkelerden biri. Yüksek hızlı demir yolu ağını genişleteceğiz. Neredeyse bütün illerimizde havaalanı var, çok yatırım yaptık. Aynı zamanda dijital altyapıyı da geliştiriyoruz. 12 yılda 100 milyar dolar yenilebilir enerji yatırımı yapacağız. Net sıfıra ulaşmak istiyoruz fosil yakıtlarına ihtiyacımızı azaltacaktır. Net sıfır bizim için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.


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