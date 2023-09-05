Chevron'da sular durulmuyor | Genel Haberler

Avustralya'daki Chevron Corp. sıvılaştırılmış doğal gaz işçileri, Eylül ortasından itibaren iki büyük ihracat tesisinde iki hafta boyunca 24 saatlik grev tehdidinde bulundu.

Avustralya'daki Chevron Corp. sıvılaştırılmış doğal gaz işçileri, küresel yakıt arzını tehdit eden bir anlaşmazlığın artmasıyla birlikte Eylül ortasından itibaren iki büyük ihracat tesisinde iki hafta boyunca 24 saatlik grev tehdidinde bulundu.

Offshore Alliance grubunun Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre, işçiler 7 Eylül'deki kısmi grevlerin ardından 14 Eylül'den itibaren tam iş bırakmayı planladıklarını Chevron'a bildirdi.

Midstream başkan yardımcısı Colin Parfitt, Chevron'un şu ana kadar endüstriyel eylemden kaynaklanan aksama tehdidi nedeniyle herhangi bir LNG sevkiyatını iptal etmediğini veya ertelemediğini söyledi.

Parfitt, üreticinin çalışanlarla aktif görüşmelerde bulunduğunu belirterek, "Chevron, çalışanlarımız ve gaz piyasası için kazan-kazan-kazan bir çözüm bulmayı hedefliyor" dedi.

Batı Avustralya'daki işçi eylemi tehdidi, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesiyle arzın kısılması ve fiyatların eşi benzeri görülmemiş seviyelere yükselmesinin ardından hala gergin olan küresel doğal gaz piyasalarını sarstı. Chevron tarafından işletilen iki tesis (Gorgon ve Wheatstone) geçen yıl küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyordu.

Bir şirket sözcüsüne göre Chevron ve işçiler, iki fabrikadaki çalışanların şirketin maaş paketi teklifini reddetmesinin ardından sözde uzlaşma konferansları başlattı. Üretici geçen hafta anlaşmazlığın çözümünde yardım istemek için Adil Çalışma Komisyonu'na başvurduğunu açıkladı.

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