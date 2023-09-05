Çin, ABD'yi geçemeyecek mi? Analistlerden flaş yorum | Genel Haberler

Çin'in artık yakın gelecekte dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi gölgede bırakmayacağı bildirildi

Çin'in artık yakın gelecekte dünyanın en büyük ekonomisi olarak ABD'yi gölgede bırakmayacağı ve ülkenin güvenindeki düşüş daha da arttıkça hiçbir zaman tutarlı bir şekilde zirvede yer alamayabileceği bildirildi.

Bu, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının ABD'yi aşmasının 2040'ların ortalarına kadar süreceğini öngören Bloomberg Economics'e göre böyle; ve o zaman bile "geriye düşmeden" önce sadece küçük bir farkla gerçekleşecek. Pandemiden önce Çin'in önümüzdeki on yılın başında ilk sırayı alması ve bu pozisyonu koruması bekleniyordu.



Bloomberg Ekonomistleri bir araştırma notunda, "Çin, beklediğimizden daha erken bir zamanda daha yavaş bir büyüme yoluna giriyor. Covid sonrası toparlanmanın hızı tükendi, bu da derinleşen emlak çöküşünü ve Pekin'in ekonomi yönetimine olan güvenin azalmasını yansıtıyor. Zayıf güven, yerleşik hale gelme riskini taşıyor ve bu da büyüme potansiyeli üzerinde kalıcı bir düşüşe neden oluyor.” diye yazdı.

cEkonomistler artık dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ekonomisindeki büyümenin 2030'da yüzde 3,5'e, 2050'de ise yüzde 1'e yavaşlamasını öngörüyor. Bu, sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 1,6 olan önceki tahminlerden daha düşük.

Çin ekonomisi, pandemik kontroller ve emlak krizinin ülkeyi olumsuz etkilemesi nedeniyle geçen yıl yüzde 3 büyüdü; bu, on yıllardır görülen en yavaş büyüme oranlarından biri oldu. Nihayetinde yeniden açılması ekonominin bu yıl toparlanacağı umudunu sağladı.

Ancak ihracatın düşmesi ve gayrimenkuldeki çöküşün derinleşmesiyle toparlanma ivme kaybetti. Hizmet sektörüne ilişkin özel bir gösterge, insanların harcama yapmaktan kaçınması nedeniyle geçen ay faaliyetin yavaşladığını gösterdi. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistler de 2024 büyüme tahminlerini yüzde 5'in altına çekiyor.

Etiketler