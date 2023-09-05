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THY'den ucuz bilet kampanyası

05.09.2023 - 10:41 | Son Güncelleme :
THY'den ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Türk Hava Yolları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarına erken rezervasyon indirimi yaptı.

Türk Hava Yolları yeni kampanya gerçekleştirdi. THY, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarda erken rezervasyon yapanlara 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş hakkı tanıyacak.

5-7 Eylül 2023 tarihinde alınacak biletler ise 1 Aralık 2023 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.

İstanbul ve Antalya havalimanlarından KKTC varışlı ya da kalkışlı uçuşlar için kampanya geçerli olacak.
Kampanya kapsamında biletler vergiler hariç EcoFly için 449 TL, ExtraFly için 779 TL, PrimeFly için 849 TL olarak satışa sunulacak.

Kampanya 28 Aralık 2023 – 02 Ocak 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacak.


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