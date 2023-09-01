Chevron işçileri için yeniden müzakere yolu açıldı | Genel Haberler

Chevron Corp.'un Avustralya'daki iki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisindeki çalışanlar, şirketin maaş paketi önerisini reddetti

Chevron Corp.'un Avustralya'daki iki sıvılaştırılmış doğal gaz tesisindeki çalışanlar, şirketin maaş paketi önerisini reddetti ve küresel arzı tehdit eden çıkmazda görüşmelerin yeniden başlamasının önünü açtı.

Offshore Alliance'ın Facebook'ta yaptığı açıklamaya göre, geçen ay Wheatstone platformunda benzer bir önerinin reddedilmesinin ardından Gorgon ve Wheatstone alt tesislerindeki 461 işçinin hemen hemen tamamı sözde işletme anlaşmasını reddetti. Kaynaklara göre sendikalar oylama sonrasına kadar Chevron'la görüşmeyi reddetmişti ve bu da önümüzdeki hafta yapılacak olası grev eylemi öncesinde bir çözüm bulunmasını engellemişti.

Bir Chevron sözcüsü, işçilerin önerilen anlaşmalara karşı oy kullandığını doğruladı ve bunun "pazarlık sürecinin bir parçası ve çalışanların görüşlerini paylaşmalarına olanak tanıyan önemli bir adım" olduğunu bildirdi. OA e-posta yoluyla, herhangi bir toplantı planlanmadığını ve petrol şirketinin anlaşmazlığın çözümünde yardım istemek için Adil Çalışma Komisyonu'na başvurduğunu belirtti.

Batı Avustralya'daki işçi eylemleri tehdidi, Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesiyle arzın kısılması ve fiyatların eşi benzeri görülmemiş seviyelere yükselmesinin ardından hala gergin olan küresel doğal gaz piyasalarını sarstı. Chevron tarafından işletilen iki tesis, geçen yıl küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyordu.

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