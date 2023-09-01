Petrol Rusya'nın kararıyla yükselişte | Genel Haberler

Petrol, Rusya'nın ihracat kısıtlamalarını uzatacağının sinyalini vermesi ve Çin'in dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında ekonomiyi desteklemek için yeni bir devlet desteği başlatmasıyla Nisan ayından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

Petrol, Rusya'nın ihracat kısıtlamalarını uzatacağının sinyalini vermesi ve Çin'in dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında ekonomiyi desteklemek için yeni bir devlet desteği başlatmasıyla Nisan ayından bu yana en büyük haftalık kazancına yöneldi.

West Texas Intermediate bu hafta yaklaşık yüzde 5 artışla varil başına 84 doların altında sabit kaldı. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak'a göre Moskova, OPEC+ ortaklarıyla ihracatta daha fazla kesinti yapılması konusunda anlaştı ve ayrıntıları önümüzdeki hafta açıklanacak. Yatırımcılar Suudi Arabistan'dan da benzer bir açıklama bekliyor.

Çin'deki büyüme görünümüne ilişkin yatırımcıların sürekli endişeleri arasında Pekin, ekonomisini canlandırma ve para birimini destekleme çabalarını yoğunlaştırdı. Son hamleler arasında merkez bankası, bu yıl ilk kez bankaların rezerv olarak tutması gereken döviz mevduatı miktarını azaltacak.

Petrolün bu haftaki yükselişi, ABD göstergesinin 2022 ortasından bu yana en uzun kazanç serisi olan üst üste üçüncü aylık kazancını sınırlamasına yardımcı oldu. Ham petrol fiyatlarına ek destek, enflasyonun soğuması nedeniyle Fed'in daha fazla faiz artışı yapmasına gerek kalmayacağı yönündeki spekülasyonlardan geldi.

SDIC Essence Futures Co.'nun Pekin merkezli baş enerji analisti Gao Mingyu, Moskova ve OPEC+ müttefiki Riyad'ın hamlelerine atıfta bulunarak, "Petrol piyasası hala sıkı arz mantığıyla işlem görüyor" dedi.

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