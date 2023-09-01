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Avrupa Merkez Bankası 14 Eylül'de önemli bir karar verecek

01.09.2023 - 11:02 | Son Güncelleme :
Avrupa Merkez Bankası 14 Eylül'de önemli bir karar verecek | Genel Haberler

ECB, ilk kez faizleri sabit tutmak için yeterli neden olup olmadığına karar vermek üzere 14 Eylül'de toplanacak.

 Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Francois Villeroy de Galhau'ya göre ECB, bu ay ne yapacağına henüz karar vermediğini ancak faiz artırım döngüsünün sonunun yaklaştığını bildirdi.

 Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau, Paris'te gazetecilere verdiği demeçte, "Seçeneklerimiz, sonraki toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da açık. Faiz oranlarımızın zirve noktasına yakın veya çok yakınız. Onları düşürmeyi hayal edebileceğimiz noktadan hala uzağız." diye konuştu. 

 Yetkililer, ekonomideki son yavaşlamanın, ECB'nin tarihi sıkılaştırma kampanyasının bir yıldan fazla bir süre önce başlamasından bu yana ilk kez faizleri sabit tutmak için yeterli neden olup olmadığına karar vermek üzere 14 Eylül'de toplanacak. Bazıları, para bloğundaki enflasyonun yüzde 5'in üzerinde seyretmesi nedeniyle bir faiz artırımına daha destek verebileceklerinin sinyalini verdi.

 Yetkililer mevduat faizini yüzde 4'e çıkarmaya karar verse de vermese de Villeroy, ulaşacakları kesin ayarlardan ziyade, borçlanma maliyetlerinin zirvede kalacağı sürenin uzunluğuna odaklanmanın daha önemli olduğunu söyledi ve 
“Süre, seviyeden daha önemli” dedi.


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