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Ekonomist Enver Erkan hayatını kaybetti

02.09.2023 - 11:26 | Son Güncelleme :
Ekonomist Enver Erkan hayatını kaybetti | Genel Haberler

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Ekonomist Enver Erkan vefat etti.

Enver Erkan 35 yaşında hayata veda etti. Ekonomist Enver Erkan bir süredir geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavisi olumsuz sonuçlanan Erkan bugün vefat etti. Merhumun cenazesi 2 Eylül Cumartesi (bugün) İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İstanbul'da defnedilecek.

Erkan’ın vefatına ilişkin duyuru şöyle:

Acı Kaybımız

Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görmekte olan çalışma arkadaşımız, Dinamik Yatırım Menkul Değerler Baş Ekonomisti Enver Erkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağolsun.

Merhumun cenazesi 2 Eylül Cumartesi (bugün) İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip İstanbul'da defnedilecek.

ENVER ERKAN KİMDİR?

İstanbul’da 1988 yılında dünyaya gelen Enver Erkan, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi’nden mezun olduktan sonra Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Ekonomi ve Finans Bölümü’nü tamamladı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Finansal Ekonomi Master'ı yaptı.

İş hayatına 2013 yılında ALB Menkul Değerler’de Araştırma Analisti olarak başlayan Enver Erkan, 2016 yılında Araştırma Müdür Yardımcısı ve Ekonomist olarak Global Kapital Group’a geçti. 2018 yılında GCM Yatırım’da Ekonomist olarak görev alan Erkan, 2019 yılında Tera Yatırım’da Baş Ekonomist görevine getirildi. Enver Erkan, Mart ayı itibarıyla Dinamik Yatırım Menkul Değerler bünyesine katılmıştı.


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