Bursa, Antalya, Samsun, Diyarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Kayseri... Hangi ile hızlı tren ne zaman gelecek? 2028'e kadar birçok hat açılıyor...

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Türkiye'de birçok il hızlı trene kavuşacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yayınladığı 2025 yılı bütçe raporuna göre projesi tamamlanan ya da proje çalışmaları devam eden hızlı tren hatları gün yüzüne çıktı. Bakanlığın raporuna göre ulaştırma yatırımlarında en büyük payı yüzde 51 ile demiryolları alıyor.

Türkiye'de şu anda yapımı devam eden 3776 km hat bulunuyor. Osmaneli - Bursa - Bandırma hattı, Karaman - Ulukışla hattı, Mersin - Adana - Gaziantep hattı, Ankara - İzmir hattı ve Halkalı - Kapıkule, Yerköy - Kayseri hattı gibi Yüksek Hızlı Tren (YTH) hatlarının inşaatı Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından devam ettiriliyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Edirne - İstanbul, İstanbul - Bandırma, Ankara - Bandırma, Ankara - İzmir, Ankara - Kayseri, Karaman - Ulukışla ve Mersin - Gaziantep arası kesintisiz YHT seferleri başlayacak. Bu hatların inşasının en geç 2028 yılında tamamlanması bekleniyor.

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Bunun yanında proje çalışmaları tamamlanan ve proje çalışmaları devam eden hatlar ile birçok ile ilk defa tren hattı gelecek. Birçok hattın projelendirme çalışmaları tamamlandı. Bu hatlarda demiryolunun geçeceği zeminin etüdü, hatlar için gerekli olan tüneller ve viyadükler, durak yapıları, sinyalizasyon... gibi projeler hazırlandı. Projesi tamamlanan hatların yatırım programına alınıp ihaleye çıkılması bekleniyor. Bu hatların inşasına başlama tarihleri kesin olmamakla beraber 2050 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Bazı hatlarla ilgili proje çalışmaları ise devam etmekte. 6978 km hattın projelendirme çalışmaları tamamlanırken 5785 km hattın da etüt çalışmaları da devam ediyor. Bu hatların da inşa edilmesi ile 2050 yılında toplam 28590 km demiryolu hattı hedefleniyor.

Bu projelerin tamamlanması ile Bursa, Antalya, Muğla, Trabzon, Çorum, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Iğdır, Tokat, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Kırşehir, Aksaray... gibi illere de tren ile seyahat etmek mümkün olacak.

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YAPIMI DEVAM EDEN HATLAR: BURSA'YA HIZLI TREN GELİYOR

3.2 milyon nüfusu ile Türkiye'nin 4. büyük ili Bursa trenle tanışıyor. Osmaneli - Bandırma arası 204 kilometrelik hızlı tren hattı inşaatının yüzde 64'ü tamamlandı. Osmaneli - Bursa arasının 2025 yılında hizmete alınması ile İstanbul - Bursa ile Ankara - Bursa arası hızlı tren seferleri başlayacak. Bursa - Bandırma arası hızlı tren ise 2028'de açılacak. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2024 yılı Eylül ayında "Bu projemiz bittiği zaman Ankara'dan Bursa'ya seyahat süresi 2 saat 15 dakika sürecek. Aynı şekilde buradan İstanbul'a da 1 saat 15 dakikalık bir seyahat süresiyle seyahat etmiş olacağız." demişti.

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ADANA - GAZİANTEP ARASI KESİNTİSİZ ULAŞIM

Türkiye'nin en büyük iller sıralamasında Adana 2.2 milyon ile 7., Gaziantep 2.1 milyon ile 9., Mersin ise 1.9 milyon ile 11. sırada bulunuyor. Mersin - Adana - Osmaniye - Gaziantep hızlı tren hattının ise yüzde 71'i tamamlandı. Hattın Gaziray projesi kapsamında Gaziantep'in içerisinde bulunan 25.5 km'lik kısmı tamamlanmıştı. Geri kalan 285 km'lik kısım ise 2027'de hizmete alınacak. Hattın yeni açılan Çukurova Havalimanı'na da bağlantısı bulunacak. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Gaziantep arasındaki seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini açıklamıştı.

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TRAKYA'YA HIZLI TREN

Trakya'da yapımı devam eden Halkalı - Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 52'si tamamlandı. Hattın Çerkezköy - Kapıkule kısmı 2025'te, Halkalı - Çerkezköy kısmı ise 2028'de hizmete alınacak. Ulaştırma Bakanlığı Kapıkule - Halkalı arasının 1,5 saate düşeceğini açıklamıştı.

ANKARA - İZMİR ARASI 3.5 SAAT

Yapımı devam eden 505 km'lik Ankara - İzmir hızlı tren projesinde Ankara - Afyon arası 2027'de, Afyon - İzmir arası ise 2028'de hizmete alınacak. Ankara - İzmir arası seyahat ise 3,5 saate inecek. Bu proje ile konvansiyonel tren hatlarının olduğu Afyon, Uşak ve Manisa'ya da hızlı tren gelmiş olacak.

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YAPIMI DEVAM EDEN DİĞER PROJELER

Yapımı devam eden Yerköy - Kayseri hızlı tren hattı ile Ankara - Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek. Hat 2028 yılında hizmete açılacak. Yüzde 57'si tamamlanan ve 2026'da açılması beklenen Karaman - Ulukışla hattı ise Ankara ve İstanbul'u Mersin - Gaziantep hızlı tren hattına bağlayacak hattın önemli bir parçası.

Yapımı devam eden bir diğer önemli hat ise Kars - Iğdır - Dilucu hattı. Normal tren hattı olarak inşa eden 224 km'lik bu hat ile Iğdır tren ile tanışacak. Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan'a devam edecek hat, Türkiye'yi Zengazur koriduru ile Azerbaycan'a ve diğer Türk cumhuriyetlerine bağlayacak. Hatay'daki Dörtyol - Hassa arasındaki tren hattının ilk etabına bu yıl başlandı. Sivas - Zara ve Başkentray kapsamında Sincan - Kahramankazan arasındaki hatların yapımına devam ediliyor. Osmaniye OSB ile Erzin Limanı arasında yapımı devam eden Çukurova iltisak hattının yapımı ise 2027'de tamamlanacak.

SAMSUNA HIZLI TREN! TRABZON, ÇORUM, RİZE, ORDU, GİRESUN, ARTVİN GİBİ ŞEHİRLER DEMİRYOLU İLE TANIŞACAK

Geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlanan Delice - Samsun hızlı tren hattının ilk etabı olan Delice - Çorum hattı tamamlanmış projelerin başında geliyor. Projenin 120 kilometrelik olan ilk etabı ile Çorum il merkezi tren ile tanışmış olacak. Projenin 173 km'lik 2. etabının da tamamlanması ile Karadeniz'in en büyük şehri olan Samsun, hızlı tren ile İstanbul ve Ankara'ya bağlanacak.

Samsun - Sarp sınır kapısı arasındaki tren hattı ise henüz proje aşamasında. 509 km'lik bu hat tamamlandığında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin tren ile tanışacak. Bu hattın daha sonra Sivas - Kars hattı ile birleştirilmesi ve Gümüşhane ile Bayburt şehirlerinin de tren ile tanıştırılması planlanıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI, SABİHA GÖKÇEN VE ANKARA BAĞLANIYOR: İSTANBUL - ANKARA 80 DAKİKA

Projesi tamamlanan bir diğer hat ise Çatalca'dan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek Gebze'ye ulaşacak 120 kilometrelik Kuzey Marmara hızlı tren hattı. 120 km'lik bu hat ile İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı birbirine bağlanacak. Ayrıca proje aşamasındaki İstanbul - Ankara süper hızlı tren hattına bağlanacak bu hat ile, Trakya'dan gelen yolcu ve yük trenleri İstanbul'a girmeden Ankara'ya gidebilecek. Trakya'daki bir diğer proje ise Tekirdağ'a giden demiryolunun hızlı tren seviyesine çıkarılarak Halkalı-Kapıkule hattına bağlanması.

334 km'lik İstanbul - Ankara süper hızlı treni ise henüz proje aşamasında. Hat açıldığında saatte 350 km hızla giden trenler ile İstanbul - Ankara arası 80 km'ye inebilecek. Kuzey Marmara hızlı tren hattı ile birleşen bu demiryolu Ankara'yı İstanbul'un havalimanlarına direkt olarak bağlanacak. Marmara'daki bir diğer proje ise Adapazarı-Karasu-Bartın arası sanayi tesisleri ve limanları birbirine bağlayacak bir demiryolu yapılması. Bunun yanında Filyos Limanı'nın Zolguldak-Karabük hattına bağlayacak hattın projesi de hazır.

ANTALYA VE MUĞLA'YA TREN GELİYOR

Projesi tamamlanan bir diğer hızlı tren hattı Kayseri - Konya - Antalya hattı. Bu hat ile Türkiye'nin 2.7 milyon nüfus ile en kalabalık 5. ili Antalya'ya ilk defa tren gelecek. Nevşehir ve Aksaray gibi iller de tren ile tanışacak. Bu hat ile Türkiye'nin en turistik iki bölgesi Antalya ile Kapadokya arasında hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Antalya'ya yapılması planlanan bir diğer demiryolu ise Eskişehir - Afyon - Antalya hattı. Eskişehir - Antalya hattı ile normal tren hattı bulunan Isparta, Burdur ve Kütahya'ya da hızlı trenle ulaşım mümkün olacak.

Muğla'da ise Aydın'dan Yatağan üzerinden Milas-Bodrum Havalimanı yakınındaki Güllük limanına bir tren hattı projesi bulunuyor. Böylece Muğla da demiryolu ile tanışmış olacak. Bunun yanında Aydın ile Denizli arasındaki demiryolunun da hızlı trene dönüştürülmesi planlanıyor.

İSTANBUL - İZMİR ARASI HIZLI TREN

İzmir'in Aliağa Limanı'nı Çandarlı Limanı ve Manisa'nın Soma ilçesine bağlayan tren hattı Ulaştırma Bakanlığının projeleri arasında. Soma'dan da Bandırma'ya kadar olan hattın hızlı trene çevrilmesi planlanıyor. Bu proje tamamlandığında İstanbul - Bursa - İzmir arası hızlı tren ile kesintisiz olarak ulaşıma açılacak. Ayrıca Bursa'dan Gemlik Limanı'na bir demiryolu bağlantısı projesi de mevcut.

İSTANBUL'DAN IRAK'A KESİNTİSİZ BAĞLANTI

192 km'lik Aksaray - Ulukışla - Yenice hızlı tren hattının projesi tamamlanmış vaziyette. Özellikle bu hattın Ulukışla - Yenice arasının açılması ile İstanbul, Ankara, Bursa, Konya ile Mersin, Adana ve Gaziantep arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanmış olacak. Bu proje Gaziantep ile de kalmayacak. Gaziantep ile Şanlıurfa Arasındaki 136 km'lik hızlı tren hattının projesi de tamamlandı. Bu hat daha sonra Mardin'e ve Şırnak'ın Cizre ilçesine uzatılarak kalkınma yolu projesi ile Irak'a bağlanacak. Böylece Şanlıurfa ve Mardin şehir merkezleri ile Şırnak'a ilk defa demiryolu gelecek. Adana - Gaziantep hızlı tren hattından Kahramanmaraş'a bağlantı yapılması projesi de tamamlandı.

MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, DİYARBAKIR, ELAZIĞ HIZLI TRENLE TANIŞACAK

Sivas-Çetinkaya-Malatya arası tren hattının hızlı tren hattına dönüştürülmesi projesi hazır durumda. İlerleyen yıllarda Malatya'dan Elazığ, Diyarbakır'a olan demiryolunun hızlı tren hattına dönüştürülmesi ve Mardin'e uzatılan bir hızlı tren hattı da düşünülüyor. Ayrıca Malatya- Kahramanmaraş arası hızlı tren hattının projesi de hazırlanıyor. Bu hat üzerindeki Gölbaşı'ndan ayrılan Kahta hattı ile Adıyaman'ın trenle tanıştırılması planlanıyor. Sivas'ın Divriği ilçesi ile Kars-Canbaz arası 667 km'lik demiryolu hattının rehabilitasyonuna yönelik proje ise devam ediyor.

Bunların yanında projesi tamamlanan Delice - Kırşehir, Kurtalan-Siirt ve Turhal-Tokat hatlarının inşa edilmesi ile Kırşehir, Siirt ve Tokat'ın da tren ile tanışması planlanıyor.