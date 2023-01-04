  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması
‹ Önceki Haber Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası Sonraki Haber › Amazon 18 bin kişiyi işten çıkaracak Amazon 18 bin kişiyi işten çıkaracak

Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması

04.01.2023 - 12:39 | Son Güncelleme :
Bir markette daha 'sabit fiyat' uygulaması | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürü ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Migros' da 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Muş'un görüşmesinin ardından 'Şok' isimli market, ocak ayı boyunca 1000 üründe sabit fiyat uygulamasına geçti. 'Şok'un ardından 'Migros' da ocak ayı için sabit fiyat ve sürekli indirim kampanyası başlatıldığını açıkladı. Marketten yapılan açıklamada, 419 temel ihtiyaç ürünlerinde sabit fiyat, 3 binden fazla üründe sürekli indirim, 23 farklı ürün ailesinden tüm ürünlerde yüzde 25 ile yüzde 50 arasında indirimler uygulandığı bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.019 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.