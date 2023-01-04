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Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası

04.01.2023 - 12:36 | Son Güncelleme :
Rekabet Kurulu'ndan teknoloji firmasına para cezası | Genel Haberler

Rekabet Kurulu'nca, teknolojik ürünler pazarında faaliyet gösteren firmaya, rekabeti önleyici faaliyette bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada 45 bin 329 TL para cezası uygulandı.

Rekabet Kurulu, 10 Kasım'da gerçekleştirdiği toplantıda, teknolojik ürünler pazarında faaliyet yürüten 'Hiksan Teknoloji' firması hakkındaki; ürünlerinin yeniden satıcısı olan teşebbüslerin, yeniden satış fiyatını belirleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken firma tarafından ihlalin varlığı, uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı kabul edildi. Bu kapsamda, firmaya 60 bin 348 TL idari para cezası uygulanmasına, uzlaşma usulü sonucunda cezada yüzde 25 indirim yapılmasına ve 45 bin 329 TL idari para cezası ile soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.


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